Зоря - Динамо: прогноз на матч

Фото: "Динамо" - "Зоря" у 17 турі УПЛ (facebook.com/fcdynamoua)

Фахівці вважають фаворитом київський клуб

"Зоря" і "Динамо" зійдуться в боротьбі за друге місце в турнірній таблиці української Прем'єр-ліги. Трансляція центрального матчу 26 туру розпочнеться о 17:00, а дивитися гру можна на телеканалі "2+2".

13 червня 17:00

Запоріжжя, стадіон "Славутич-Арена"

Провідні букмекерські компанії віддають перевагу в цій грі київській команді. Так, перемога "Динамо" оцінюється у діапазоні 1,85-1,95, успіх "Зорі" відповідає коефіцієнту 3,75. На нічию можна поставити 3,20-3,40.

Попередні зустрічі

У цьому сезоні суперники зустрічалися вже двічі. В перший день осені на "Славутич-Арені" в рамках 6 туру УПЛ команди зіграли внічию 2:2, а на початку грудня на "Олімпійському" перемогу в матчі 17 туру здобула "Зоря" - 2:1.

Турнірна таблиця

Донецький "Шахтар" вирвався в одноосібні лідери, а от за друге місце в УПЛ точиться справжня боротьба. До очної зустрічі "Зоря" і "Динамо" підходять з однаковою кількістю набраних очок - по 49. Проте команда Віктора Скрипника випереджає киян завдяки додатковим показникам. Слідом за ними йде "Десна", у якої 46 набраних балів і "Олександрія" - 43.

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Автор: Вера Олейник