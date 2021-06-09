Закордонним студентам можуть дозволити навчання в Україні іноземними мовами

Рекомендацію надав комітет з питань освіти, науки та інновацій. У комітеті доопрацювали законопроект: уточнили назву, внесли зміни у термін набрання чинності - його продовжено на місяць - та привели у відповідність до законодавства термінологію.

"Пропонуємо включити норму для іноземців або осіб без громадянства, які планують здобувати освіту в Україні за кошти фізичних або юридичних осіб, про те, що навчання може здійснюватися іноземною мовою", - зазначила член комітету Юлія Гришина.

При цьому навчальні заклади забезпечують обов’язкове вивчення державної мови протягом усього періоду навчання.

Нардеп підкреслила, що в Україні навчається понад 70 тисяч іноземців. Але відтік студентів за два роки склав 10%. Згідно з дослідженнями, серед найбільш затребуваних мов навчання для іноземних студентів - англійська (59%), російська (26%), французька.

Член комітету Наталія Піпа пропонує передбачити у проекті, що іноземців можуть навчати англійською або іншими офіційними мовами Європейського союзу. Вона пояснила, що так буде дозволено вчитися усіма мовами без включення російської мови як мови агресора.

"За результатами розгляду комітет рекомендує Верховній раді прийняти законопроект №3717 за основу та в цілому", - сказано у повідомленні.