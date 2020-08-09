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МЗС Білорусі назвав місцезнаходження затриманих журналістів

Білорусь, Мінськ, Неділя 09 серпня 2020 19:58
МЗС Білорусі назвав місцезнаходження затриманих журналістів
Фото: МЗС Білорусі (twitter.com/BelarusMID)
Автор: Артур Родивилов

Кореспондентів телеканалу "Дождь" попросять покинути країну

Затриманим в Мінську журналістам телеканалу "Дождь" доведеться покинути Білорусь. Вони знаходяться в одному з РУВС столиці, здійснюються процесуальні дії з їх участю.

Про це повідомив прес-секретар МЗС республіки Анатолій Глаз, передає ТАСС.

Він зазначив, що будуть прийняті рішення про міру відповідальності відповідно до законодавства.

"З огляду на, що вони іноземці, швидше за все, їх попросять покинути територію Білорусі", - сказав Глаз.

Зазначимо, сьогодні у Білорусі проходять вибори президента. Чинний лідер Олександр Лукашенко знову намагається залишитися при владі. Напередодні виборів у країні почалися переслідування опонентів Лукашенка, а також затримання журналістів та учасників акцій протесту.

Нагадаємо, в Мінську сьогодні силовики затримали знімальну групу російського телеканалу "Дождь", затримання відбулося після розмови журналістів з соратницею кандидатки в президенти Світлани Тихановської.

Пізніше стало відомо, журналісти російського телеканалу "Дождь" працювали на виборах президента Білорусі без акредитації.

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