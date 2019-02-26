Закордонні партнери радять Україні позбавитися від усього пострадянського, - Клімкін

Повільний темп реформ не зменшує кількості міжнародних партнерів України

Все зарубежные партнеры Украины советуют нашей стране в последующие годы сфокусироваться на избавлении от "всего постсоветского". Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, передает РБК-Украина.

По словам министра, одним из важнейших шагов в этом направлении является борьба с коррупцией.

"Все наши партнеры говорят, что следующие годы должны быть сфокусированы на том, чтобы окончательно избавиться от всего, что есть в Украине постсоветского. И борьба с коррупцией - это важный момент, мегаважный - это вся судебная система, поскольку без этого нет справедливости, нет политики, которую мы хотим делать", - отметил Климкин.

Он также подчеркнул, что медленный темп внедрения отдельных реформ в Украине не уменьшит количество ее международных партнеров.

"Уменьшить количество партнеров (медленные реформы, - ред.), конечно, нет. То, что мы должны делать больше - это всем понятно... Но одновременно, и это на 100% я могу сказать, наши друзья и партнеры будут нас и дальше поддерживать. То, что они побуждают нас - это супер, но должны и помогать во многих вещах", - считает глава МИД.

Напомним, ранее в посольстве США в Украине заявили, что коррупция мешает украинцам достичь экономического и политического прогресса.