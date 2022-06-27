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На зарплати військовим йде 40 млрд на місяць. Чи їх переглядатимуть

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Київ, Понеділок 27 червня 2022 12:41
На зарплати військовим йде 40 млрд на місяць. Чи їх переглядатимуть Фото: глава комитета ВР по нацбезопасности и обороне Александр Завитневич (пресс-служба Слуги народа/Facebook)
Автор: Наталія Гурковська, Владислав Красінський

На зарплати українським військовим за місяць йде 40 млрд гривень. При цьому зменшувати зарплати ЗСУ ніхто не планує, а їх розмір безпосередньо залежатиме від стану економіки.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони Олександр Завітневич.

"Витрати на оборону, звісно, ​​збільшуються, у нас тільки заробітної плати десь більше 40 млрд гривень на місяць. Хтось вважав, те, що ми зараз виплачуємо на місяць нашим військовослужбовцям, раніше ми платили майже за рік. Тому тут очевидно більше", - розповів він.

За його словами, знижувати рівень зарплат ніхто не планує, але все залежатиме від стану економіки загалом.

"Ніхто не має на меті зменшувати, хотілося б збільшувати, але подивимося, все залежить від загального стану економіки. Проводитимемо консультації з Кабінетом міністрів та Мінфіном щодо коштів", - пояснив Завітневич.

Докладніше про те, чи відкрите вторгнення Росії було несподіванкою для влади, чи може держава замінити волонтерів, як ВПК постраждав від ударів ворога, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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