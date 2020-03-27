Зарплати українців у лютому продовжували рости

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у лютому 2020 року склала 10847 грн, що на 15,0% більше порівняно лютим 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики України.

За даними статистичного відомства, реальна зарплата (з урахуванням інфляції) у лютому 2020 року до лютого минулого року зросла на 12,2%.

Найвища нарахована зарплата в лютому була в Києві - 16447 грн, найнижча - у Чернівецькій області - 8384 грн. У більшості областей розмір зарплати знаходиться в межах від 8000 до 9000 грн.

Найбільшу зарплату отримують у сфері "Фінансова та страхова діяльність" - 21606 грн, найнижчу - "Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги" - 7471 грн і "Тимчасове розміщування й організація харчування" - 7411 грн.

Зазначимо, середня зарплата досягла максимуму в липні 2019 року (10971 грн), після чого намітилася тенденція до зниження зарплат. При цьому грудень не є показовим місяцем, оскільки в цьому місяці виплачуються премії.

Нагадаємо, державний бюджет на 2020 рік розрахований за реалістичним Сценарієм 1 Мінекономіки, згідно з яким економіка зросте на 3,7%. Згідно з прогнозом, темпи зростання реальної зарплати (з урахуванням інфляції) сповільняться до 10,1% у 2020 році до 7,5% у 2021 році та до 7,2% у 2022 році. При цьому у 2018 році зростання склало 12,5%.