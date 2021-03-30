Зарплати в Україні: в яких регіонах платять найбільше

За даними статистичного відомства, також вище середньої по країні зарплата в Донецькій області - 13 505 гривень, у Київській області (12 696 гривень), у Дніпропетровській області (12 532 гривень), Запорізької (12 482 гривень) та Миколаївській області (12 464 гривень).

В інших регіонах зарплати на рівні середньої або нижче. Найменше платили в Кіровоградській області - 9 842 гривень (79,1%) від середньої зарплати по країні.