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Зарплати в Україні: в яких регіонах платять більше

Київ, П'ятниця 29 січня 2021 14:43
Зарплати в Україні: в яких регіонах платять більше
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Лише в чотирьох регіонах зарплати вище, ніж в цілому по Україні

У січні-грудні 2020 року середньомісячна заробітна плата штатних працівників в Києві склала 17 086 гривень. Це на 47% більше, ніж в цілому по країні (11 591 гривень).

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними статистичного відомства, також вище середньої по країні зарплата в Донецькій області - 12 647 гривень, у Київській області (11 887 гривень) та у Дніпропетровській області (11 681).

В інших регіонах зарплати на рівні середньої або нижче. Найменше платили в Чернівецькій області - 9 166 гривень (79%) від середньої зарплати по країні.

Нагадаємо, за даними Держстату, середньомісячна заробітна плата штатних працівників за січень-грудень 2020 року становила 11 591 гривень. У порівнянні з відповідним періодом попереднього року зарплата зросла на 10,4%.

Як свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group, у листопаді 2020 року середній рівень зарплати, який задовольнив би фінансові потреби працюючих українців, становив 20,3 тисяч гривень. Це в 1,7 рази менше, ніж зафіксоване Держстатом середній рівень зарплати.

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