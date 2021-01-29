Зарплати в Україні: в яких галузях платять більше

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за січень-грудень 2020 року становила 11 591 гривень. Порівняно з відповідним періодом попереднього року зарплата зросла на 10,4%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними статистичного відомства, найбільше впали зарплати в авіаційному транспорті - на 20,6%. В той же час зарплати в цій сфері залишаються найвищими в Україні - 21 685 гривень на місяць, що майже в два рази більше, ніж в цілому по економіці.

Крім того, високі зарплати у сфері "Фінансова та страхова діяльність", де вони зросли на 6,5% до 20 379 гривень.

У сфері "Інформація та телекомунікації" середні зарплати зросли на 13,4% до 19 888 гривень.

Найнижчі зарплати у сфері "Тимчасове розміщення та організація харчування", де вони впали на 10,5% до 6 026 гривень.

Як свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group, у листопаді 2020 року середній рівень зарплати, який задовольнив би фінансові потреби працюючих українців, становив 20,3 тисяч гривень. Це в 1,7 рази менше, ніж зафіксоване Держстатом середній рівень зарплати.

Як повідомляло РБК-Україна, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у грудні 2020 року склала 14 179 гривень. Це на 15,6% (на 1 915 гривень) більше у порівнянні з груднем минулого року (12 264 гривень).