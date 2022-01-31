Зарплати в Україні: в яких областях платять найбільше

У січні-грудні 2021 року середньомісячна заробітна плата штатних працівників у Києві склала 20 558 гривень. Це на 46,7% більше, ніж в цілому по країні (14 014 гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики ( Держстат ).

За даними статистичного відомства, також Вище середньої по країні зарплата в Донецькій області-14 853 гривень і в Київській області (14 290 гривень).

В інших регіонах зарплати на рівні середньої, або нижче. Найменше платили у Чернівецькій області - 11 183 гривень (79,8%) та Кіровоградській області - 11 180 гривень (79,8% від середньої зарплати по країні).