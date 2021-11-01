Зарплати в Україні: в яких областях платять найбільше

За даними статистичного відомства, також Вище середньої по країні зарплата в Донецькій області - 14 611 гривень і в Київській області - 13 862 гривень.

Близька до середньої зарплата в Запорізькій (13 482 гривень), в Дніпропетровській (13 414 гривень) і в Миколаївській (13 356 гривень) областях.

В інших регіонах зарплати нижчі за середню. Найменше платили в Кіровоградській області - 10 882 гривень (80,0%) і в Чернівецькій області - 10 857 гривень (79,8%) від середньої зарплати по країні.