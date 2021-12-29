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Зарплати вчителів зростуть з 1 січня: уряд визначив розмір підвищення та доплат

Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів встановив розмір підвищень посадових окладів працівникам у державних і комунальних закладах та установах освіти з 1 січня 2022 року. Також визначений розмір доплат за окремі види педагогічної діяльності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення уряду від 28 грудня 2021 року № 1391.

Згідно з постановою, посадовий оклад підвищується на 10%:

  • педагогічним працівникам, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім процесом, у закладах спеціалізованої освіти;
  • педагогічним працівникам у гімназіях, ліцеях, колегіумах, гімназіях-інтернатах, ліцеях-інтернатах, колегіумах-інтернатах;
  • педагогічним працівникам у вищих професійно-технічних училищах;
  • педагогічним працівникам у закладах освіти інтернатного типу.

На 20% підвищуються оклади педагогічним працівникам, у закладах дошкільної освіти компенсуючого типу, на 25% у спеціальних закладах загальної середньої освіти (спеціальних школах, навчально-реабілітаційних центрах), на 30% у спеціалізованих будинках дитини, дитячих будинках.

Разом з тим, у переліку освітян, яким підвищується оклад, відсутні вчителі закладів загальної середньої освіти, яких більшість в Україні.

Крім того, встановлена доплата за класне керівництво:

  • вчителям у 1-4 та підготовчих класах у закладах загальної середньої освіти - 20% від окладу,
  • вчителям у 5-11 (12) класах у закладах загальної середньої освіти - 25%,
  • викладачам у закладах професійної (професійно-технічної) - 20%.

Постановою також визначений розмір доплати за перевірку навчальних робіт.

Разом з тим, постановою уряду зупиняється на рік дія постанови уряду Володимира Гройсмана від 10 липня 2019 року № 822, за якою з 1 січня 2022 року мінімальний рівень посадового окладу освітян повинен бути не менше 3,5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (з 1 січня прожитковий мінімум - 2481 гривня).

Нагадаємо, середньомісячна заробітна плата штатних працівників за січень-жовтень 2021 року у галузі освіта зросла на 27,7% до 11,5 тисяч гривень.

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Зарплата в Україні