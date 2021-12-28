На зарплати шахтарям з держбюджету виділили ще 300 млн гривень
Фото: фото шахтарі отримають 300 млн гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Кабінет Міністрів виділив з резервного фонду державного бюджету 300 млн гривень. Гроші підуть для оплати праці та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам державних вугледобувних підприємств.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 28 грудня 2021 року № 1733-р.
Документом доручено Міністерству енергетики представити до 30 грудня 2021 року Міністерству фінансів, Міністерству економіки та Державній казначейській службі звіт про використання коштів.
Нагадаємо, загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в Україні станом на 1 листопада 2021 року склала 4 млрд гривень.