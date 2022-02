Зарплати IT-компаній заважають бізнесу України. Найм стає дорожчим, ціни на послуги - вище

Новий рік ми почали з того, що переформували відділ продажів. Навіть можна сказати, що створили його з нуля. До цього у нас був BizDev, який вів процес пошуку, виявлення потреби і закриття угоди самостійно. При зростанні, з яким ми зіткнулися в минулому році, такий процес не дозволяє швидко і ефективно масштабуватися. Тим більший ризик падіння ефективності, якщо BizDev вирішить піти з компанії. Як говорив Макіавеллі:" розділяй і володарюй", що ми і зробили. Січень ми працювали над продуктовою лінійкою агентства і створення автоматизованого (на скільки це можливо) процесу пошуку, спілкування і закриття угоди. В результаті прийшли до 4 сервісів автоматизації і двом фахівцям: Lead Generation/Sales manager і Sales director.

Sales director, він же колишній BizDev, у нас є. Залишилося знайти людину на позицію Lead Generation, чим ми і зайнялися. Ми готові співпрацювати як з людиною з Києва (для цього можна працювати в коворкінгу Lift99), так і з фахівцем з будь-якої іншої точки України.

На наступний день після розміщення вакансії на відповідних ресурсах, ми отримали перші резюме від шукачів. В основному це люди з досвідом роботи менше року на цій посаді (або зовсім без нього). При цьому, кандидати хочуть відразу отримувати від 700 доларів на місяць.

Що не так:

Зарплати у валюті. Рахунки ми виставляємо в гривні, податки платимо в гривні. Звідки з'явилися Американські президенти мені зрозуміло, але чому через це повинен переплачувати бізнес – ні.

При офіційному оформленні до суми додаємо ще +19,5% ПДФО та військовий збір, а також + 22% ЄСВ. Разом - +51,3%. Таким чином, джун коштуватиме компанії вже 29 600 гривень.

Джуна будуть навчати інші співробітники, за час яких компанія теж повинна платити.

У процесі навчання компанія не заробляє на Джуні якусь кількість грошей. Все це сильно збільшує вартість співробітника без досвіду роботи.

Ми-невелике агентство, яке в минулому році заплатило в цілому близько 500 000 грн податків. Всі завдання з рекрутингу та онбордингу виконуємо самостійно. Є позиції, на які нам немає економічного сенсу наймати мідлів і вище. Тому як сама по собі завдання дуже проста.

Для ясності, ще розповім про нашу бізнес-моделі. MOON studio-український бізнес, ми створюємо контент: відео, фото, Анімація, Презентації та односторінкові сайти. 90% наших клієнтів-українські компанії та корпорації. Ми отримуємо гроші в гривні і витрачаємо гривню. Вартість наших робіт не прив'язані до валюти.

Гонка за кадри між IT-компаніями йде десяток років і триватиме далі. І якщо нам потрібно взяти в компанію людину суміжної позиції. Тобто, він може працювати як в IT, так і у нас, ми змушені конкурувати з зарплатами в IT, хоч ми і не IT.

Не беручи участі в гонці IT-фахівців, ми все одно отримуємо від цього побічний ефект у вигляді збільшення окладу співробітникам, зокрема на позицію Lead Generation.

Джун-людина, яка пробує для себе новий напрямок, в разі успіху – отримає повноцінну професію, яка буде годувати його найближчі 10 років.

Те, що він пробує – це ризик. Як для нього, так і для компанії. Для нього це час, для компанії Гроші. І час.

Тому я вважаю, що у молодого фахівця повинна бути мінімальна ставка, але велика гнучкість в бонусної системі. Тобто за кожен успішно пройдений етап він повинен отримувати фінансовий бонус. І отримувати свої 29 000 грн, з яких ставка це мінімальний оклад, а інша частина – бонуси за виконану роботу.