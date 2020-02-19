Зарплати газовиків треба підвищити до середніх по промисловості, - "Дніпрогаз"

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Керівництво "Дніпрогазу" має намір продовжувати конструктивний діалог з НКРЕКП, щоб газовики мали гідну оплату праці

Нові тарифи на розподіл природного газу дозволять АТ "Дніпрогаз" збільшити середню зарплату для працівників на 22%. Незважаючи на це, рівень оплати праці працівників залишається нижче середніх зарплат в промисловому секторі Дніпропетровської області. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"В останні роки середня заробітна плата АТ "Дніпрогаз", передбачена у тарифі на розподіл, становила 8 821 гривень. Втім, співробітники компанії отримували більш високу оплату праці. АТ "Дніпрогаз" знайшло можливість виплачувати працівникам 10 397 гривень в місяць. Це стало можливим завдяки перерозподілу ресурсів на заробітні плати з інших статей витрат. Такий крок призвів до накопичення боргів перед своїми контрагентами та постачальниками. Однак таким чином підприємство продемонструвало, що власні співробітники - це головний пріоритет", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що затвердження НКРЕКП нових тарифів на доставку газу дозволить у цьому році переглянути діючі заробітні плати в бік підвищення. З січня в АТ "Дніпрогаз" вони складуть 13 338 гривень в місяць. Але, за словами прес-служби, це не дозволить компанії витримувати конкуренцію за цінні кадри на ринку праці.

"АТ "Дніпрогаз" є сервісною компанією. Ми хочемо, щоб в нашій компанії працювали кращі кадри і хочемо стимулювати їх за рахунок гідної заробітної плати, - каже начальник управління з персоналу АТ "Дніпрогаз" Олена Шевченко. - Ми наполягаємо, що заробітні плати співробітників повинні бути не нижче середньої зарплати по промисловості регіону".

Також у прес-службі додали, що АТ "Дніпрогаз" продовжує інвестувати в своїх співробітників. "Стратегія компанії на 2020 рік спрямована на зовнішнє і внутрішнє навчання, професійний та особистісний розвиток працівників. Під брендом РГК в минулому році було відкрито перший центр навчання і розвитку, мережа яких згодом запрацює по всій Україні. В даному центрі проводиться навчання та розвиток лінійного персоналу. Також триває активна співпраця з провідними українськими бізнес-школами, які працюють з працівниками середньої ланки і готують кадровий резерв для всіх операторів ГРС", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, зараз штат компанії укомплектований на 74%. "Дніпрогаз" не в змозі заповнити ряд вакансій через низьку оплату праці, передбачену тарифом на розподіл. Підприємству постійно не вистачає водіїв, електрозварників, контролерів газового господарства. Показник плинності кадрів становить 15% на рік при нормі 8-10% для промислового сектора", - йдеться в повідомленні.