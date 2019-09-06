Зарплати чиновників планують підняти на 30%

Заробітні плати державних службовців зростуть на 30% у разі реалізації концепції реформування оплати праці. Про це голова Національного агентства України з питань державної служби (НАГС) Костянтин Ващенко сказав в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

Він заявив, що Нацагентством підготовлена концепція реформування оплати праці, яка буде виноситися на розгляд Кабінету міністрів.

"Вона передбачає подальше збільшення посадового окладу, ліквідацію всіх додаткових надбавок та інших речей, обмеження премій на 30%. З надбавок залишається тільки "за вислугу років", що дозволяє утримувати людей на державній службі", - повідомив Ващенко.

Крім того, за його словами, концепція передбачає, що мінімальний посадовий оклад держслужбовця повинен становити три прожиткових мінімуму.

"Тому звідси можна вважати, що, загалом, збільшення (зарплат держслужбовців, - ред.) буде 30 відсотків", - повідомив Ващенко.

Як повідомляло РБК-Україна, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у липні 2019 року склала 10971 грн, збільшившись порівняно з липнем минулого року на 19,6%.

Нагадаємо, у держбюджеті на 2019 рік закладено підвищення мінімальної зарплати на 12% - з 3723 до 4173 грн. Середньомісячна заробітна плата в 2019 році складе 10129 гривень і в реальному вимірі (з урахуванням інфляції) збільшиться на 6,9%.