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Зарплаты в Украине растут в начале 2024 года: в Минэкономики назвали причины

Фото: Зарплаты в Украине растут из-за нехватки квалифицированных работников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинские предприятия повышают уровень оплаты труда с целью удержания и привлечения нового высококвалифицированного персонала в условиях нехватки трудовых ресурсов в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обзор Минэкономики.

По данным министерства, средняя зарплата за резюме на сайтах поиска работы выросла на начало марта до 19 566 гривен (16 464 гривен в начале 2023 года). Зарплата в вакансиях увеличилась до 18 446 гривен (14 715 гривен в январе прошлого года).

Кроме того, по данным Госстата, в четвертом квартале средняя плата в Украине выросла до 19 231 гривны. Год назад платили 15 436 гривен.

В 2023 году самая высокая зарплата была в сфере Информация и телекоммуникации - 37 946 гривен. На втором месте Финансовая и страховая деятельность - 34 393 гривен.

По данным Минэкономики, с апреля 2022 года наблюдалось восстановление количества застрахованных лиц, однако их количество так и не достигло довоенного уровня, что в целом негативно отразилось на показателях рынка труда. Так, на декабрь 2023 года в Украине было 8,906 млн застрахованных лиц, а два года назад - 9,807 млн.

Напомним, среднемесячная номинальная зарплата украинцев в 2023 году составила 17442 гривен, что на 17,5% выше, чем в 2022 году. Среднегодовая инфляция составила 12,9%. Таким образом, реальные зарплаты за год выросли примерно на 4,6%.

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Зарплата в УкраинеМинистерство экономики