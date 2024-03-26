Зарплаты в Украине растут в начале 2024 года: в Минэкономики назвали причины

По данным министерства, средняя зарплата за резюме на сайтах поиска работы выросла на начало марта до 19 566 гривен (16 464 гривен в начале 2023 года). Зарплата в вакансиях увеличилась до 18 446 гривен (14 715 гривен в январе прошлого года).

Кроме того, по данным Госстата, в четвертом квартале средняя плата в Украине выросла до 19 231 гривны. Год назад платили 15 436 гривен.

В 2023 году самая высокая зарплата была в сфере Информация и телекоммуникации - 37 946 гривен. На втором месте Финансовая и страховая деятельность - 34 393 гривен.

По данным Минэкономики, с апреля 2022 года наблюдалось восстановление количества застрахованных лиц, однако их количество так и не достигло довоенного уровня, что в целом негативно отразилось на показателях рынка труда. Так, на декабрь 2023 года в Украине было 8,906 млн застрахованных лиц, а два года назад - 9,807 млн.