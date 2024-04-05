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Зарплаты в Украине растут: НБУ назвал основные причины

Украина, Пятница 05 апреля 2024 10:27
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Зарплаты в Украине растут: НБУ назвал основные причины Фото: зарплаты в Украине растут из-за нехватки квалифицированных работников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Спрос на рабочую силу в Украине растет, в то же время предложение остается ограниченным, в том числе, из-за дальнейшего увеличения числа мигрантов. Из-за кадровых проблем усилилось давление на заработные платы в сторону повышения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзор НБУ (апрель 2024 года).

По данным НБУ, давление в сторону повышения заработных плат увеличилось как со стороны соискателей, так и работодателей.

Зарплаты в Украине растут: НБУ назвал основные причины

Кроме того, дополнительное влияние оказало повышение минимальной заработной платы в начале года. "Рост зарплат, значительные объемы расходов бюджета на денежное довольствие военнослужащих, индексация пенсий (с марта) и повышение выплат, привязанных к минимальной зарплате, способствовали увеличению доходов домохозяйств, что, со своей стороны, поддерживает потребительский спрос", - отметили в НБУ.

Зарплаты в Украине растут: НБУ назвал основные причины

По данным НБУ, рост количества новых вакансий на сайтах поиска работы свидетельствует об устойчивом спросе на рабочую силу в начале 2024 года. В то же время, согласно опросам бизнеса, все больше предприятий сталкивается со сложностями в поиске как квалифицированного, так и неквалифицированного персонала.

Зарплаты в Украине растут: НБУ назвал основные причины

Как отметили в НБУ, количество ищущих работу, измеряемое количеством резюме на сайтах поиска работы, продолжило сокращаться.

Зарплаты в Украине растут: НБУ назвал основные причины

"Это может быть следствием как возобновления занятости, так и ограниченного предложения рабочей силы, в том числе из-за мобилизации и последующей миграции", - говорится в обзоре.

Число мигрантов за пределами Украины с начала 2024 года по состоянию на 14 марта, по данным ООН, увеличилось почти на 150 тысяч (или 2%) до 6,5 млн человек.

Зарплаты в Украине растут: НБУ назвал основные причины

Доходы и зарплаты украинцев

По данным Госстата, реальные доходы (с учетом инфляции) в 2022 году сократились на 14,1%.

Среднемесячная зарплата украинцев в 2023 году составила 17442 гривен. Номинальная зарплата штатных работников на 17,5% выше, чем в 2022 году. Среднегодовая инфляция составила 12,9%. Таким образом, реальные зарплаты за год выросли примерно на 4,6%.

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