Зарплаты в Украине растут: НБУ назвал основные причины

Спрос на рабочую силу в Украине растет, в то же время предложение остается ограниченным, в том числе, из-за дальнейшего увеличения числа мигрантов. Из-за кадровых проблем усилилось давление на заработные платы в сторону повышения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзор НБУ (апрель 2024 года).

По данным НБУ, давление в сторону повышения заработных плат увеличилось как со стороны соискателей, так и работодателей.

Кроме того, дополнительное влияние оказало повышение минимальной заработной платы в начале года. "Рост зарплат, значительные объемы расходов бюджета на денежное довольствие военнослужащих, индексация пенсий (с марта) и повышение выплат, привязанных к минимальной зарплате, способствовали увеличению доходов домохозяйств, что, со своей стороны, поддерживает потребительский спрос", - отметили в НБУ.

По данным НБУ, рост количества новых вакансий на сайтах поиска работы свидетельствует об устойчивом спросе на рабочую силу в начале 2024 года. В то же время, согласно опросам бизнеса, все больше предприятий сталкивается со сложностями в поиске как квалифицированного, так и неквалифицированного персонала.

Как отметили в НБУ, количество ищущих работу, измеряемое количеством резюме на сайтах поиска работы, продолжило сокращаться.

"Это может быть следствием как возобновления занятости, так и ограниченного предложения рабочей силы, в том числе из-за мобилизации и последующей миграции", - говорится в обзоре.

Число мигрантов за пределами Украины с начала 2024 года по состоянию на 14 марта, по данным ООН, увеличилось почти на 150 тысяч (или 2%) до 6,5 млн человек.