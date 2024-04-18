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Зарплаты в Украине будут расти: руководители предприятий озвучили планы на год

Фото: зарплаты в Украине будут расти (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Руководители украинских предприятий в ближайшие 12 месяцев ожидают роста зарплат. Однако количество работников может сократиться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет "Деловые ожидания предприятий Украины" от Национального банка за I квартал 2024 года.

Ожидания роста будущих расходов на оплату труда одного наемного работника усиливаются. Баланс ответов – 62,6% (в IV квартале 2023 года – 57,9%).

Остаются негативными оценки респондентов по изменению количества работников на их предприятиях в следующие 12 месяцев: баланс ответов – "минус" 6,3% (в IV квартале 2023 года – "минус" 6,5%).

Самые пессимистические в своих прогнозах респонденты добывающей промышленности, строительства, а также энерго- и водоснабжения (балансы ответов "минус" 20,5%, "минус" 20,0% и "минус" 16,7% соответственно). Однако респонденты предприятий торговли четвертый квартал подряд ожидают увеличения численности работников.

Квартальный опрос проводился с 31 января по 27 февраля 2024 года. В опросе приняло участие 661 предприятие из 21 региона страны (без учета временно оккупированной территории Крыма, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей). Результаты опросов отражают только мнение респондентов – руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины.

 

Доходы и зарплаты украинцев

По данным Госстата, реальные доходы (с учетом инфляции) в 2022 году сократились на 14,1%.

Среднемесячная зарплата украинцев в 2023 году составила 17442 гривен. Номинальная зарплата штатных работников на 17,5% выше, чем в 2022 году. Среднегодовая инфляция составила 12,9%. Таким образом, реальные зарплаты за год выросли примерно на 4,6%.

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Зарплата в УкраинеНациональный банк Украины