Зарплаты в Украине будут расти: руководители предприятий озвучили планы на год

Ожидания роста будущих расходов на оплату труда одного наемного работника усиливаются. Баланс ответов – 62,6% (в IV квартале 2023 года – 57,9%).

Остаются негативными оценки респондентов по изменению количества работников на их предприятиях в следующие 12 месяцев: баланс ответов – "минус" 6,3% (в IV квартале 2023 года – "минус" 6,5%).

Самые пессимистические в своих прогнозах респонденты добывающей промышленности, строительства, а также энерго- и водоснабжения (балансы ответов "минус" 20,5%, "минус" 20,0% и "минус" 16,7% соответственно). Однако респонденты предприятий торговли четвертый квартал подряд ожидают увеличения численности работников.

Квартальный опрос проводился с 31 января по 27 февраля 2024 года. В опросе приняло участие 661 предприятие из 21 региона страны (без учета временно оккупированной территории Крыма, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей). Результаты опросов отражают только мнение респондентов – руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины.