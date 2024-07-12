Зарплаты в прифронтовых районах будут начисляться по-новому

Напомним, ранее программу "єВідновлення" расширили для граждан, чьи поврежденные или разрушенные дома расположены на прифронтовых территориях и территориях активных боевых действий.

Теперь с учетом ситуации безопасности комиссии на местах смогут проводить обследование уничтоженных и поврежденных объектов на территориях, где функционируют государственные электронные информационные ресурсы.

Более того, украинцам выделили дополнительные 7 млрд грн на программу "єВідновлення".

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