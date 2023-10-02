Зарплаты пленных будут отдавать их семьям: президент подписал закон

Новые нормы

Законом обеспечивается:

сохранение денежного довольствия лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, попавших в плен, а также пропавших без вести при особых обстоятельствах и возможность выплаты их семьям.

Это не распространяется на лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, добровольно сдавшихся в плен, самовольно покинувших места службы.

Также закон содержит:

уточнение порядка выплаты денежной компенсации военнослужащим и полицейским за неиспользованные дни отпусков;

уточнение порядка выплаты денежной компенсации за неиспользованные дни отпусков при гибели (смерти) военнослужащих и полицейских;

усовершенствование порядка выплаты единовременного денежного пособия при увольнении с военной службы.

Законы о поддержке военных

Как заявил спикер парламента Руслан Стефанчук, Верховная рада уже приняла ряд законов в защиту ветеранов. В ближайшее время депутаты планируют рассмотреть законопроект, предусматривающий предоставление неоплачиваемого отпуска продолжительностью до 60 календарных дней работникам, приступающим к работе после увольнения с военной службы.

Также будет рассмотрен проект, направленный на упрощение процедуры получения статуса участника боевых действий, введение единого государственного реестра военнослужащих, а также отдельный статус защитника и защитниц Украины.