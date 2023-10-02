Зарплаты пленных будут отдавать их семьям: президент подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении социальной защиты военнослужащих, полицейских и других лиц. Документ был принят Радой 24 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект №9638 на сайте Рады.
Законом обеспечивается:
Это не распространяется на лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, добровольно сдавшихся в плен, самовольно покинувших места службы.
Также закон содержит:
Как заявил спикер парламента Руслан Стефанчук, Верховная рада уже приняла ряд законов в защиту ветеранов. В ближайшее время депутаты планируют рассмотреть законопроект, предусматривающий предоставление неоплачиваемого отпуска продолжительностью до 60 календарных дней работникам, приступающим к работе после увольнения с военной службы.
Также будет рассмотрен проект, направленный на упрощение процедуры получения статуса участника боевых действий, введение единого государственного реестра военнослужащих, а также отдельный статус защитника и защитниц Украины.