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Зарплаты педагогов вырастут уже с 1 сентября: сколько будут доплачивать

19:06 31.08.2026 Пн
2 мин
Педагогам уже повышали зарплаты в начале года
aimg Валерий Ульяненко
Фото: с 1 сентября украинским педагогам пересчитают зарплату (Getty Images)

В Украине с 1 сентября зарплаты педагогических и научно-педагогических работников вырастут на 20%, а также изменится сама система начисления выплат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого.

С 1 сентября в Украине отказываются от единой тарифной сетки. Обновленная модель предполагает, что оклад будет зависеть от должности и базовой величины, равной средней зарплате по экономике страны.

Вырастут именно должностные оклады педагогов, ведь именно от них рассчитывается большинство доплат и надбавок.

"Новая система охватит школы, высшее образование, инклюзивно-ресурсные центры и государственные учебные заведения. Для дошкольного и внешкольного образования, профессионального и профессионального высшего образования, органам местного самоуправления рекомендуется осуществить соответствующее повышение заработных плат педагогов с 1 сентября 2026 года", - отметил премьер.

Правительство оставляет и вводит дополнительные выплаты для отдельных категорий педагогов:

  • 2600 гривен - сохранена доплата для учителей, обучающих детей очно на прифронтовых территориях;
  • 10% к окладу - дополнительная надбавка для преподавателей колледжей, которые готовят специалистов для оборонно-промышленного комплекса, энергетики, машиностроения и металлообработки.

Корецкий отметил, что в начале года должностные оклады педагогов уже выросли на 30%.

Напомним, согласно данным Госстата, в июле средняя номинальная зарплата по Украине составила 32 243 гривны. Это на 1,6% меньше, чем было зафиксировано месяцем ранее, в июне 2026 года.

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