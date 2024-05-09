Зарплаты ниже, а цены выше. Что не так с экономикой Украины и почему в Европе люди богаче

Так ли это на самом деле – РБК-Украина обратилось за разъяснениями к экономистам и представителям бизнеса.

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Закон спроса и предложения действует не только в странах с рыночной экономикой, но и во всем мире - даже в Северной Корее и бывшем Советском Союзе. Были бы цены в Европе ниже, чем в Украине, если бы у нас не было войны? - Были бы, уверен профессор Киевской школы экономики, президент CFO Club Ukraine Михаил Колесник.

Что происходит сейчас в Европе? На волне войны туда выехали миллионы украинцев. Часть из них устроились на работу. Так что в странах Европы сейчас избыток предложения рабочей силы. При этом спрос на товары и услуги вырос не столь существенно. В результате рыночные цены начинают снижаться.

Между тем, в Украине все происходит с точностью до наоборот. Предложение сжимается – фирмы закрываются, магазины закрываются, людей на работу найти сложно, но цены растут.

Почему в Европе зарплаты выше, а цены порой ниже

Для примера возьмем Польшу. В Польше конкурентоспособная развитая экономика менее зарегулирована, чем в Украине. Как результат – предложение товаров и услуг выше, чем в Украине. А, значит, - цены ниже. При более высоком платежеспособном спросе.

При таких ценах люди могут покупать больше благ, становятся богаче в ценовом плане. Но поскольку растет производительность труда, то есть увеличивается предложение товаров, то даже повышение зарплат не приводит к росту цен.

Важно понимать, что повышение зарплат приводит к росту цен, если предложение не растет на фоне роста спроса.

Подводя итог: если предложение растет, и растет быстрее, чем спрос, то цены падают. В Польше именно такие процессы и происходят.

В Украине часто слышим такой нарратив: если поднять людям зарплаты, то цены обязательно вырастут. "Здесь подразумевается условие, которое умалчивается. Оно заключается в том, что бизнесу в Украине не дадут развиваться. И предложение не вырастет. В таком случае, очевидно, вырастут цены. Потому что люди будут способны купить больше товаров, но их будет недостаточное количество", – объясняет Михаил Колесник.

В Польше лучше развит рынок капитала – как банковский, так и фондовый. Поляки очень хотят быть влиятельным мировым центром бизнеса – Варшавскую биржу они лелеют как свое дитя. У них давно внедрена пенсионная реформа, а, значит, существуют пенсионные накопления населения. Это в свою очередь означает, что часть денег люди не тратят, а откладывают на пенсию. А если так – то спрос падает. Соответственно, цены - снижаются.

"Другой положительный эффект состоит в том, что если ты любишь свою "домашнюю" биржу, если ты делаешь все возможное для построения развитого фондового рынка, то этот рынок обеспечит широкие альтернативные источники дешевого капитала для экономики. Это значит, что европейский бизнес для собственного развития может рассчитывать на рынок капитала", – объясняет Михаил Колесник.

Варшавская фондовая биржа (фото: Getty Іmages)

В каких условиях в то же время находится украинский бизнес? Кредиты дорогие, поэтому бизнес для дальнейшего развития вынужден накапливать деньги с продажи продукции. Это означает, что большинство бизнесов вынуждены устанавливать на свои товары и услуги более высокие цены, чем, к примеру, в той же Польше.

Следующий фактор ценообразования – наличие долгосрочных проектов. Само их наличие предполагает, что бизнес может себе позволить не начинать дело в гараже, а инвестировать в долгосрочные проекты с окупаемостью 5-7-10 лет. Этому способствует рынок капитала. В Украине же в отсутствие развитого рынка капитала такое позволить себе может только крупный бизнес, который имеет накопленный капитал и готов инвестировать собственные средства.

Наличие долгосрочных проектов обеспечивает развитие экономики и приводит к росту зарплат из-за роста производительности труда. Почему так? Потому что, к примеру, сбор дронов "в гараже" или же производство его на высокотехнологичной линии крупного завода предполагает большую разницу в производительности труда. Одно дело – собирать, например, один дрон в неделю, другое – десять дронов в день. Соответственно – и зарплата разная.

То есть наличие долгосрочных проектов приводит к росту общественной производительности труда, что оказывает положительное влияние на рост зарплат.

"Экономистов в Украине учат так: рост производительности труда должен опережать рост зарплат. В Украине рост зарплат имеет инфляционную природу, без увеличения производительности. А в некоторых случаях рост зарплат сопровождается еще и уменьшением производительности", - рассказывает Михаил Колесник.

Единственное, что в незначительной степени сейчас положительно влияет на рост производительности труда и рост ВВП – это оборонные проекты.

Следующий фактор ценообразования – часть отраслей за границей являются дотационными. При этом для внешних конкурентов часто устанавливают законодательные ограничения – квоты. Как это, к примеру, происходит с продукцией украинских агропроизводителей на европейском рынке.

Даже если подобных законодательных ограничений нет, никто не обещал украинским производителям отсутствие конкуренции. Так что выход на европейский рынок – дело не легкое. Таким образом, те же польские агропроизводители имеют возможность производить больше продукции не только благодаря более высокой производительности труда, но и благодаря государственным дотациям. Все это способствует снижению цен на продукцию.

"Если говорить о европейском секторе товаров широкого потребления, то изначально производство базируется на более дешевой продукции. Соответственно, это определяет цены на конечную продукцию", - объясняет собеседник РБК-Украина.

В Украине же имеем дополнительное неявное налогообложение бизнеса, связанное с коррумпированностью государственного аппарата. Эти издержки бизнеса потом закладываются в цену продуктов. Кроме того, монополизм в сфере производства создает предпосылки для более высокого уровня цен. В то время как более высокий уровень конкуренции, более благоприятная бизнес среда в Европе (в том числе из-за отсутствия войны) приводит в результате к снижению конечных цен.

А еще нужно учитывать, что из-за войны и разрушения производств увеличилась доля импортной продукции, которую потребляют украинцы. На фоне девальвации гривны это, соответственно, обуславливает рост потребительских цен.

Почему в Украине все не совсем так, как в Европе

Низкие цены в Европе могут быть объяснены более эффективным использованием ресурсов, экономией масштаба, конкуренцией на рынке и развитыми логистическими системами, позволяющими снизить затраты на производство и поставку товаров и услуг.

Именно несовершенные условия для украинских производителей приводят к высоким ценам на продукцию, утверждает президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, глава Антикризисного штаба устойчивости экономики в условиях военного положения Анатолий Кинах.

Первая и самая главная проблема Украины – это полномасштабная война. Военные риски, безусловно, закладываются в стратегии компаний и их расходы. Действия агрессора больше всего нанесли ущерб агропромышленному сектору, инфраструктуре, химической отрасли, металлургам, сфере добычи полезных ископаемых.

Заминированные поля, заблокированный до середины 2023 года морской коридор, сложная логистика на западной границе – все это привело к удорожанию себестоимости украинского зерна, кукурузы и других сельхозкультур. В свою очередь это повлияло на себестоимость переработки. Кроме того, большая часть производственного оборудования импортируется. Факторами роста себестоимости производства являются также значительный физический и моральный износ основных фондов компаний, энергоемкость ВВП.

Среди наиболее пострадавших от войны секторов экономики - аграрии (фото: Getty Іmages)

Масштабность производства – еще одна причина относительно низких цен в странах Европы, ведь чем выше объемы производства, тем меньше себестоимость одной единицы товара (услуги). На этом фоне украинский бизнес часто не может похвастаться масштабами, ведь возможности на внутреннем рынке до сих пор ограничены, в частности, есть трудности с экспортом. Загрузка производственных мощностей в Украине составляет в среднем 45%.

"Еще одним значимым негативным фактором являются постоянные попытки "выдавить" побольше налогов с бизнеса, сложное фискальное администрирование. Около 20 госорганов в Украине проверяют предпринимателей, тогда как в Польше твой государственный налоговый консультант подскажет, как легально организовать снижение фискального давления на компанию", - говорит Анатолий Кинах.

Среди налоговых факторов, влияющих на цены и, в частности, стоимость продуктов питания, следует упомянуть и ставки налогов. Так, напоминает директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский, в то время как в Украине ставка НДС составляет 20%, во многих странах Европы она находится в диапазоне от 5 до 12%. Это, безусловно, влияет на конечную цену товаров.

Не последнюю роль в ценообразовании играет даже фактор геополитики. К примеру, членство Польши в ЕС предоставляет ей огромные преимущества – Брюссель выделяет значительные средства на дотации польским фермерам, ЕБРР и частные фонды инвестируют в логистику и инфраструктуру. Больше инвестиций означает оптимизацию и повышение эффективности производства. В результате – более низкие затраты производителей и цены для конечных потребителей.