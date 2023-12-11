Зарплаты бюджетников в Украине в следующем году повысят дважды: с 1 января и с 1 апреля

Проектом предлагается установить, что с 1 января 2024 года должностные оклады (тарифные ставки) работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы рассчитываются исходя из размера должностного оклада (тарифной ставки) работника 1-го тарифного разряда ЕТС - 3 195 гривен, а с 1 апреля 2024 года - 3 600 гривен.

Также в целях обеспечения межквалификационных (междолжностных) соотношений в оплате труда неквалифицированных и квалифицированных работников предлагается поручить руководителям учреждений бюджетной сферы обеспечить в пределах фонда оплаты труда дифференциацию заработной платы за счет установления доплат, надбавок, премий в зависимости от сложности, ответственности и условий выполняемой работы, квалификации работника, результатов его труда

Как отмечается в пояснительной записке, должностные оклады с 1 декабря 2021 года (и до настоящего времени) рассчитываются исходя из размера должностного оклада работника 1-го тарифного разряда в размере 2 893 гривны. Соотношение между окладом работника 1-го тарифного разряда (2893 грн) и минимальной заработной платой (6700 грн) составляет 43,2%.

"С целью недопущения увеличения денежного разрыва… размер должностного оклада (тарифной ставки) работника 1-го тарифного разряда, на основе которого рассчитываются должностные оклады по всем тарифным разрядам ЕТС, требует пропорционального пересмотра процента", - говорится в документе.

Минимальная зарплата и зарплаты бюджетников

Законом о госбюджете на 2024 год устанавливается минимальная заработная плата:

в месячном размере: с 1 января – 7100 гривен, с 1 апреля – 8000 гривен;

в почасовом размере: с 1 января – 42,6 гривны, с 1 апреля – 48 гривен.

В сентябре планировалось, что должностной оклад работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки вырастет с 1 апреля до 3195 грн, с 1 июля 2024 года - 3600 грн (сейчас этот показатель составляет 2893 гривны).