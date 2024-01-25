Зарплата украинцев растет: кому платят больше всего

"В то же время отечественные предприятия повышают уровень оплаты труда с целью удержания и привлечения нового высококвалифицированного персонала в условиях нехватки трудовых ресурсов в стране", - говорится в обзоре.

Минэкономики приводит данные Госстата за 9 месяцев 2023 года, согласно которым самая высокая заработная плата штатных работников была в сфере "Информация и телекоммуникации", где она выросла на 23,1% до 36 877 гривен в месяц.

На втором месте - "Финансовая и страховая деятельность". Финансисты в среднем получают 33359 гривен. Зарплаты выросли на 22,6%.

Далее следует "Государственное управление и оборона", где зарплаты выросли на 14,5% до 22 622 гривен.

Меньше всего платят строителям - 11 849 гривен (рост на 24,6%).

Зарплаты в Украине

По данным правительства, в 2022 году среднемесячная номинальная заработная плата работников брутто составила 14 847 гривен, а скорректированная на уровень инфляции сократилась на 11,9%.

Правительство прогнозирует, что в 2023 году номинальная зарплата составит 18 527 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 10,1%. В 2024 году зарплата составит 21 809 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 8,5%.

Кроме того, правительство ожидает, что зарплата составит 25 732 гривен в 2025 году и 30 260 гривен в 2026 году.

Если брать прогнозный курс МВФ, долларовая зарплата украинцев в 2024 году составит 527 долларов и превысит уровень довоенного 2021 года (514 долларов). В 2025 году она составит 559 долларов, в 2026 году - 619 долларов.