Зарплата в Україні за рік зросла більш ніж на 3000 гривень, але половину "з'їла" інфляція

За даними статистичного відомства, за останній рік зарплата зросла на 23,1%. Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) зросла на 11,9%.

Разом з тим, грудень не є показовим місяцем, оскільки наприкінці року виплачуються премії, надбавки тощо.

Найвища нарахована зарплата в грудні була в Києві - 26 759 гривень, найнижча - в Чернігівській області - 13 537 гривень.

Найбільшу зарплату отримують у сферах "Фінансова та страхова діяльність" - 31 274 гривні, "Інформація та телекомунікації" - 29 963 гривні. Найнижчу - "Тимчасове розміщення та організація харчування" - 9 710 гривень.