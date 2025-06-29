Все заросло кустарниками. В Киеве приходит в упадок уникальная историческая локация

В каком состоянии Замковая гора сейчас

Замковая гора – это уникальное историческое место, говорит краевед. Там в свое время был литовский замок, потом - замок киевского воеводы Адама Киселя.

"Но там проблемы большие. Сейчас там все в 5 раз хуже, чем было раньше. Все заросло кустарниками, ни одной лавочки, ни одной смотровой площадки – ничего. А там могли бы гулять люди, отдыхать. Наслаждаться невероятными киевскими пейзажами. Это не требует миллиардов гривен. Там надо прокосить, поставить деревянные лавочки, сделать заграждения", – говорит Маленков.

Уникальная находка на Замковой

"На Замковой мы нашли могилу казаков-богдановцев. Это невероятная история. В 1917 году, когда еще шла Первая мировая война, а Российская империя еще не была разделена, Петлюра, Винниченко и Грушевский создали полк имени Богдана Хмельницкого в пределах Российской имперской армии. Но в Петрограде сменили главу этого военного округа и прислали в Киев полк российских и полк донских казаков, а тех отправили на войну", – рассказывает исследователь.

Панорама на Замковую гору (uk.wikipedia.org)

Полк Хмельницкого отправили эшелоном в поезде, фактически без оружия. На них напали керасилы и донские казаки. Расстреляли поезд. Было 16 погибших, 300 человек арестовали.

"Эти 16 человек были первые жертвы российской измены. В то время это была фактически одна армия. Грушевский собирает огромную толпу, с торжествами хоронит этих людей на Замковой горе. В советские времена могила была забыта, но в 1979 году ее восстановили, и сейчас тоже там все в таком же состоянии. А это были украинские герои, и там тоже можно все восстановить. Люди отдавали бы дань уважения этим воинам, которые погибли за Украину", – отмечает директор заповедника.