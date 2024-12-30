Зарабатывал на отсутствующих подчиненных. Заместителя командира бригады разоблачили на схеме

Заместитель командира 110-й отдельной механизированной бригады разоблачен на схеме по заработку на отсутствующих подчиненных. Ему сообщено о подозрении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственного бюро расследований (ГБР).
В январе 2024-го подозреваемый организовал механизм получения денег от военнослужащих, которые не желали проходить службу - за половину суммы от зарплаты подчиненные могли не появляться на службе. Более того, некоторым из них также периодически оформляли боевые выплаты.
Фото: заместителя командира бригады разоблачили на схеме (t.me/DBRgovua)
Следствию известно о 4 лицах, которые пользовались соответствующей схемой. Сейчас убытки государству оцениваются в более чем 2,2 млн гривен. В то же время количество участников схемы может достигать десятков человек.
Противоправную деятельность разоблачил один из подчиненных заместителя командира бригады - он забрал у фигуранта сумку с 1,5 млн гривен и передал ее правоохранителям.
"Чтобы отомстить, заместитель командира бригады попытался шантажировать подчиненного и подал документы о том, что он якобы самовольно оставил воинскую часть с оружием", - добавляет ГБР.
Заместителю командира бригады сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий и присвоении оружия путем злоупотребления служебным положением, совершенные в условиях военного положения.
Ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно правоохранители разоблачили очередную схему в армии. Тогда же подозрения получили бывший командир воинской части восточного региона и его сообщница.
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