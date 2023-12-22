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"Заработали" на наркодельцах сотни тысяч долларов. В Одесской области разоблачены правоохранители

Фото: "Заработали" на наркодельцах сотни тысяч долларов. В Одесской области разоблачены правоохранители (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Одесской области разоблачены правоохранители, которые выслеживали торговцев наркотиками и забирали у них деньги, не регистрируя уголовные производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Что случилось

"Схему" организовали трое действующих и один бывший милиционер. В частности они привлекли руководителя одного из одесских почтовых отделений, от которого и получали информацию о клиентах, которые могут получать в отправлениях наркотики. После получения посылки гражданина на выходе уже ждали правоохранители. 

"Угрожая привлечением к уголовной ответственности за хранение и сбыт наркотических веществ, "дельцы в погонах" требовали у задержанных деньги. "Решение вопроса" стоило до 10 тысяч долларов США", - пишет пресс-служба. 

Также среди жертв были и те, кто получал в посылках не наркотики, а, например, обычные электронные сигареты. Правоохранители все равно угрожали им привлечением к ответственности за распространение наркотиков.

"Иногда правоохранители вели человека с посылкой в его дом, где проводили незаконный обыск и кроме взятки забирали найденные деньги. Так в одном из эпизодов, кроме "откупных" в 10 тысяч долларов США, они похитили у мужчины еще и почти 100 тысяч долларов США", - добавляет ГБР.

Что угрожает

Следствием установлено пять эпизодов вымогательства и кражи денег у граждан. Бывший милиционер, который участвовал в преступлении, сейчас объявлен в розыск. 

Всем подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

 

Фото: "Заработали" на наркодельцах сотни тысяч долларов. В Одесской области разоблачены правоохранители (dbr.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Запорожье в это время разоблачена схема уклонения от мобилизации, которую организовал руководитель одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

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