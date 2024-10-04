RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Заработали 40 млн гривен. СБУ нейтрализовала группировку, помогавшую уклонистам

Иллюстративное фото (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Служба безопасности Украины нейтрализовала преступную группировку, которая занималась незаконными схемами для мужчин, пытавшихся избежать военной службы. Во время операции, проведенной в Киевской и Харьковской областях, были задержаны 14 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Во время обысков изъято более 1 тысячи медицинских справок и бланков военно-учетных документов, а также 250 поддельных печатей и штампов. Среди изъятого - значительная сумма денег, предположительно полученных преступным путем.

По данным следствия, участники группировки обустроили подпольные типографии в своих домах, где изготавливали фальшивые медицинские справки о непригодности к военной службе. Готовые поддельные документы подавали в ТЦК, помогая уклонистам сняться с воинского учета. Стоимость таких "услуг" колебалась от 8 до 12 тысяч долларов за одного клиента. В общем, преступная группа заработала более 40 млн гривен.

Фигуранты активно привлекали к схеме действующих военных, которые пытались незаконно комиссоваться со службы, используя личные связи.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности за препятствование деятельности Вооруженных сил Украины и уклонение от военной службы. Им грозит до 10 лет лишения свободы. 

 

Фото: СБУ нейтрализовала группировку, помогавшую уклоняющимся (t.me/SBUkr)

Напомним, у границы в Одесской области задержали рекордную группу уклонистов, пытавшихся незаконно скрыться за границу.

К тому же, СБУ недавно ликвидировала еще пять новых схем уклонения от мобилизации. Также был разоблачен глава районного ТЦК в Кривом Роге.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныВойна России против УкраиныВойна в Украине