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Заработала 10 млн гривен на уклонистах. В Киевской области разоблачили главу медкомиссии

Фото: в Киевской области на коррупции разоблачили главу медкомиссии (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Главу военной медкомиссии в Киевской области разоблачили на коррупции. Она с сообщниками подделывала документы для мужчин призывного возраста, которые хотели избежать мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины и Государственное бюро расследований.

Чиновница была участницей коррупционной схемы, членами которой были по меньшей мере 5 человек. Среди подозреваемых - руководитель отделения местного военкомата со своим подчиненным.

За взятки фигуранты предлагали потенциальным призывникам свою "помощь" в уклонении от мобилизации. Стоимость их "услуг" составляла около 7 тысяч долларов.

По данным правоохранителей, злоумышленники "списали" около полусотни человек и "заработали" более 10 млн гривен. Для поиска клиентов и передачи денег они привлекли бывшего работника военкомата и его сына.

Руководитель медкомиссии лично подписывала справки о непригодности к призыву по состоянию здоровья без фактического прохождения медосмотра уклонистам. На основании фейковых справок чиновники военкомата "списывали" мужчин.

СБУ объявила чиновнице подозрение по двум статьям УКУ (ч. 3 ст. 332 и ч. 2 ст. 366 УКУ). Ранее в рамках этого дела разоблачили начальника отделения военкомата и еще двух сообщников.

Расследование продолжается. Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

 

Фото: в Киевской области на коррупции разоблачили главу медкомиссии (ssu.gov.ua)

Коррупция в военкоматах

Следует отметить, что после журналистских расследований и громких разоблачений областных военкомов по всей Украине прошли масштабные проверки территориальных центров комплектования.

Кроме того, правоохранители сообщают о многочисленных уголовных делах, связанных со злоупотреблениями чиновниками ТЦК и коррупцией.

Напомним, недавно правоохранители разоблачили заместителя военкома Одесской области. Он незаконно обогатился на 14 млн гривен.

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