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Зарезали и сломали ноги капитану. Оккупант рассказал о действиях заключенных на фронте (перехват)

Суббота 16 сентября 2023 22:40
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Зарезали и сломали ноги капитану. Оккупант рассказал о действиях заключенных на фронте (перехват) Фото: российский военный (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российский военный пожаловался на заключенных, которых руководство армии страны-агрессора отправило на фронт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, обнародовавший Главное управление разведки Минобороны Украины.

"У нас один здесь, не из нашего взвода, командиру своему ноги порезал. Мы вот не знаем сейчас, что будет. Они от нас метров 800 или что стоят. Пропустили специально долбо*бы, наши бледь. А нас еще поставили рядом". с ними. Я говорю, забись, нам пода будет, на хей. Сколько людей со взвода идет. Едут люди просто", - рассказал оккупант.

По его словам, раньше всех заключенных отправляли в Шторм-Z, но сейчас набор закончился.

"Уже все, отказ. У нас вот тюремщики есть, они капитана зарезали, все ноги ему переломили. Это тюремщики были, последняя партия приходила. Сказали, больше не будут присылать", – добавил россиянин.

Военный РФ признался, что зеки переходят на сторону ВСУ.

"Зэки переходят сразу к хохлам и на их стороне стоят", – сказал он.

Перехват разговоров

Украинская разведка регулярно публикует перехват разговоров оккупантов со своими родными или друзьями. Во время таких разговоров россияне рассказывают о реальном положении дел на войне против Украины, жалуются на большие потери и низкие выплаты.

Ранее сообщалось, что военнослужащий РФ жалуется на то, что была ликвидирована вся рота из его бригады. Он также рассказал о контрнаступлении ВСУ.

Другой оккупант пожаловался на отсутствие боеприпасов на фронте. Он также ожидал отпуска для того, чтобы не вернуться воевать.

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