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Заровна рассказала о подробностях встречи Зеленского с международной санкционной группой

Суббота 09 сентября 2023 17:44
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Заровна рассказала о подробностях встречи Зеленского с международной санкционной группой Фото: Во время встречи президента с международной санкционной группой (president.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Международная санкционная группа Макфола-Ермака создала систему выработок, адвокации и имплементации международных санкций. С самого начала дополнительно к аналитической составляющей группа является еще своеобразным медиа, где каждый эксперт - отдельный канал кастомизированной коммуникации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника руководителя Офиса президента Дарию Заривну.

"В дополнение к аналитическим продуктам группы была создана экосистема для их обсуждения и популяризации на уровнях правительств, экспертных сообществ, а также более широких аудиторий разных стран. Это позволило улучшить процесс учета предложений международной группы Макфола-Ермака правительствами государств-партнеров. Президент поблагодарил за работу", - написала Заривна.

Напомним, недавно прошла очередная встреча президента Украины Владимира Зеленского с членами санкционной группы Макфола-Ермака.

Глава государства подчеркнул необходимость ужесточения санкций в отношении энергетического сектора РФ. Также Украина будет еще больше работать над тем, чтобы страна-агрессор не могла производить дроны и ракеты.

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