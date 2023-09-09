Заровна рассказала о подробностях встречи Зеленского с международной санкционной группой

Международная санкционная группа Макфола-Ермака создала систему выработок, адвокации и имплементации международных санкций. С самого начала дополнительно к аналитической составляющей группа является еще своеобразным медиа, где каждый эксперт - отдельный канал кастомизированной коммуникации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника руководителя Офиса президента Дарию Заривну.

"В дополнение к аналитическим продуктам группы была создана экосистема для их обсуждения и популяризации на уровнях правительств, экспертных сообществ, а также более широких аудиторий разных стран. Это позволило улучшить процесс учета предложений международной группы Макфола-Ермака правительствами государств-партнеров. Президент поблагодарил за работу", - написала Заривна.

Напомним, недавно прошла очередная встреча президента Украины Владимира Зеленского с членами санкционной группы Макфола-Ермака.

Глава государства подчеркнул необходимость ужесточения санкций в отношении энергетического сектора РФ. Также Украина будет еще больше работать над тем, чтобы страна-агрессор не могла производить дроны и ракеты.