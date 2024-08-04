Сейчас идет крупнейшая в истории Украины ремонтная кампания в энергетике, - Минэнерго

Сейчас идет самая масштабная в истории Украины ремонтная кампания в энергетической отрасли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра энергетики Николая Колесника.

"После значительных обстрелов объектов гражданско-энергетической инфраструктуры происходит крупнейшая в истории Украины ремонтная кампания. Это как объектов генерации, так и объектов распределения и транспортировки электрической энергии для конечных потребителей", - сказал он.

Колесник отметил, что это нужно для максимальной подготовки к следующему отопительному сезону, чтобы максимальное количество оборудования было готово к периоду максимального потребления.

Он подчеркнул, что сейчас все равно продолжаются регулярные обстрелы энергетических объектов, в частности, в Донецкой и Днепропетровской областях. Эти атаки проходят почти каждый день.

Ранее заместитель министра энергетики Светлана Гринчук заявляла, что благодаря круглосуточной работе украинских энергетиков удалось стабилизировать работу энергосистемы.