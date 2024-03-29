Сейчас самый критический момент после Второй мировой, следующие два года решат все, - Туск

Глава правительства Польши оценил угрозу возникновения новой войны в мире. Туск призвал "мысленно привыкнуть к угрозе новой войны" и подготовиться к ней.

По мнению польского премьера, следующие два года будут решающими.

"Мы живем в самый критический момент после Второй мировой войны. Следующие два года решат все", - сказал он в интервью европейским СМИ.

Туск подчеркнул, что не видит причин, почему европейские страны не должны увеличивать расходы на оборону и не тратить на армию минимум 2% ВВП.

"Мы тратим 4% на оборону, но я знаю, что ситуация с безопасностью у нас тяжелее, чем в Испании или Италии. Но 2% ВВП - это просто необходимо. Я не понимаю, как это можно ставить под сомнение", - добавил Туск.