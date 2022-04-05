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Запрацюють найближчими днями: Кулеба про п'ятий пакет санкцій проти Росії

Фото: голова МЗС Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Європейський союз може запровадити п'ятий пакет санкцій проти Російської Федерації протягом наступних двох днів. Однак, при умові того, що не виникнуть жодні форс-мажори.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Міністерства закордонних справ Дмитра Кулеби.

"У найближчі два дні. До кінця цього робочого тижня ці санкції мають запрацювати, якщо не станеться форс-мажорів", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в ЄС розкрили деталі п'ятого пакета санкцій проти країни-окупанта.

Війна Росії проти України триває сорок один день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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