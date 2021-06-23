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"Заробляли" майже 1 млн гривень щомісяця. В "Укрзалізниці" викрито корупційну схему

Автор: Марія Кучерявець

Служба безпеки України викрила корупційну схему в АТ "Укрзалізниця". Протягом півроку одна з філій товариства незаконно продавала щебінь майже на мільйон гривень кожного місяця.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Встановлено, що посадовець "Укрзалізниці" вимагав хабарі від бізнесменів з будівельної галузі. За хабар він "гарантував", що щебінь продаватимуть саме їм.

Усе це в обхід прозорих процедур. При чому торгівля йшла оптовими партіями. Для передачі грошей організатор оборудки залучив посередника, якого було затримано під час отримання чергового хабаря у розмірі 87 500 гривень.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368-3 ККУ.

У межах кримінального провадження вирішується питання щодо повідомлення про підозру організатору схеми.

Наразі тривають слідчі дії.

Фото: СБУ затримала на хабарі учасника корупційної схеми (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, що вчора правоохоронці викрили схему постачання несертифікованої продукції для АТ "Укрзалізниця".

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