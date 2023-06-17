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Запустил РосТВ в оккупации. Сообщено о подозрении соратнику Пригожина

Фото: Запустил РосТВ в оккупации. Сообщено о подозрении соратнику Пригожину (Виталий Носач, РБК-Украина))
Автор: Сергей Пышкин

Сообщено о подозрении кремлевскому политтехнологу, соратнику основателя ЧВК "Вагнера" Александру Малькевичу. Он ответственен за запуск РосТВ на временно оккупированной Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

"Служба безопасности собрала доказательную базу на организаторов прокремлевской телерадиокомпании "Таврия", которая сейчас работает во временно оккупированной части Херсонской области", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что с 2018 года Малькевич входит в ближайшее окружение Евгения Пригожина. При координации последнего обвиняемый создавал медийные проекты в разных странах мира для распространения прокремлевского контента. После полномасштабного вторжения России Малькевич запустил "ТРК Таврия" в оккупированном Херсоне на базе захваченного помещения "Суспільного телебачення.

Фото: Александр Малькевич (t.me/SBUkr)

"В этом Малькевич получил полное содействие от местного гауляйтера Сальдо и его подчиненного - "министра информационной политики Херсонской области", коллаборанта Брыкова", - добавляет СБУ.

РосТВ враг использовал в качестве регионального рупора Кремля в распространении фейковых новостей о ситуации на фронте, обстановке в Украине и для поддержки псевдореферендума о "присоединении" Херсонской области к России.

"Ее руководителем стал Исмаил Абдулаев - пропагандист террористической организации "ДНР" и бывший глава прокремлевского телеканала "Оплот" во временно оккупированном Донецке. В "штат" вошли еще несколько его единомышленников", - отмечает СБУ.

После освобождения Херсона персонал "медиацентра" сбежал вместе с оккупантами на левый берег Днепра.

Согласно ч. 6 ст.111-1 фигурантам дела грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Херсонской области задержали двух коллаборантов, которые пытались избежать правосудия после сотрудничества с врагом в Херсонской области.

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