ua en ru
Ср, 23 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Запустили дрон и били из артиллерии. Оккупанты снова атаковали Никополь

Никополь, Среда 23 августа 2023 08:06
UA EN RU
Запустили дрон и били из артиллерии. Оккупанты снова атаковали Никополь Фото: в Днепропетровской ОВА рассказали о последствиях вражеских обстрелв (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты снова наносили удары по Никополю Днепропетровской области. Город попал под вражеские атаки дважды - прошлым вечером и этой ночью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергея Лысака.

"Неспокойно было в Никополе. Враг атаковал город дважды. Вечером из беспилотника, а уже после полуночи - из тяжелой артиллерии", - рассказал чиновник.

К счастью, в результате вражеских атак никто из местных жителей не пострадал.

В настоящее время на местах "прилетов" работают специалисты, для установления последствий ударов противника.

"Людей не задело. Нанесли ли российские снаряды ущерб - сейчас уточняется", - сказал руководитель региона.

Обстрелы Днепропетровской области и Никополя

Днепропетровская область находится вблизи линии фронта, поэтому россияне регулярно обстреливают населенные пункты вблизи линии огня.

Так, недавно российские оккупанты атаковали Синельниковский район, в результате чего один человек погиб, а шесть - получили ранения. Там также повреждено сельскохозяйственное предприятие, учебное заведение и избитые автомобили.

Также сообщалось, что 19 августа в Никополе и Марганецкой общине в результате российских обстрелов пострадала 82-летняя женщина, и были повреждены три частных дома, две хозяйственные постройки и газопровод.

Напомним также, что 11 августа в результате вражеских обстрелов из артиллерии по этому городу пострадала женщина. А 9 августа в результате российской атаки на Никопольский район погиб парень и еще три человека пострадали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Никополь Днепропетровская область
NEWS
Крымская платформа. Что на повестке дня третьего саммита по деоккупации
Крымская платформа. Что на повестке дня третьего саммита по деоккупации
DAILY
Уроки между тревогами. Как в Украине будут работать школы и к чему готовиться родителям
Катерина Гончароваруководитель РБК-Украина Travel Уроки между тревогами. Как в Украине будут работать школы и к чему готовиться родителям