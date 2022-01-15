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Запускали з залізничних платформ. У Японії дізналися деталі ракетних випробувань КНДР

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КНДР, Субота 15 січня 2022 06:50
Запускали з залізничних платформ. У Японії дізналися деталі ракетних випробувань КНДР Фото: в Японії дізналися деталі ракетних випробувань КНДР (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У КНДР ракетний запуск у п'ятницю, 14 січня, був проведений ракетним полком. Випробування проводилися на залізничних платформах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на японське видання Kyodo.

Як повідомляється, мета ракетних навчань полягала в підтвердженні боєготовності і посиленні наступального потенціалу полку.

За інформацією агентства, був здійснений запуск двох тактичних керованих ракет, які вразили ціль в Японському морі.

Нагадаємо, 11 січня КНДР заявила, що провела успішні випробування гіперзвукової ракети.

Додамо, того ж дня стало відомо, що Північна Корея здійснила запуск снаряда невстановленого типу в бік Японського моря.

14 січня КНДР справила нові запуски.

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