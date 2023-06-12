Запуск спутника КНДР: Япония продлила приказ об уничтожении северокорейских ракет

Министерство обороны Японии продлило приказ Силам самообороны уничтожить любой северокорейский воздушный объект, который может пролететь над территорией страны. Ранее Пхеньян объявил об окончании периода для возможного запуска ракеты со спутником.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo .

Таким образом Япония будет сохранять бдительность на фоне заявления КНДР о планах предпринять еще попытку в ближайшем будущем после неудачного запуска в конце прошлого месяца.

С продлением приказа, первоначально изданного 29 мая, Силы самообороны Японии продолжат развертывание ракет-перехватчиков Patriot Advanced Capability-3 наземного базирования на главном острове префектуры Окинава, а также на островах Мияко и Йонагуни.

В конце мая Северная Корея уведомила Японию и Международную морскую организацию о том, что планирует запустить спутник в период с 31 мая до полуночи субботы, 10 июня.

Япония расценивает любой запуск КНДР ракеты со спутником эквивалентным испытанию баллистической ракеты, что является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, направленных на срыв ядерных и ракетных разработок Пхеньяна.

Попытка КНДР запустить спутник

В Северной Корее 31 мая предприняли попытку запустить на орбиту военный разведывательный спутник "Malligyong-1", однако, как сообщили тогда государственные СМИ страны, эта операция провалилась из-за "серьезных дефектов".

Между тем КНДР сообщила 4 июня, что следующий запуск будет осуществлен без предварительного уведомления.

США, Япония и Южная Корея сохраняли повышенную готовность к реагированию в течение всего заранее объявленного окна запуска.

Добавим, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил неудачную попытку Северной Кореи запустить спутник военного назначения.