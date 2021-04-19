Запуск супутника "Січ" обійдеться Україні у 2 млн доларів, - Держкосмос

Голова Державного космічного агентства Володимир Тафтай назвав кінцеву вартість угоди з американською компанією SpaceX по запуску українського супутника "Січ 2-30 (2-1)". Вона складе 1,99 мільйона доларів.

"На його створення Україна взяла кредит 292 млн євро, який виплачувала протягом 10 років. А у 2014 році працівники НАБУ виявили, що частина цих коштів розкрадена посадовцями "Укркосмосу", - додала парламентар.

Василевська зазначила, що попередня українська розробка - космічний супутник "Либідь" - зберігається у напівготовому стані на російському підприємстві "Інформаційні супутникові системи" в Красноярську.

Вказано, що супутник планують запустити до кінця 2021 року.

Нагадаємо, раніше Тафтай заявив, що на цей час український супутник "Січ" зібраний і проходить випробування. Україна планує запустити на орбіту Землі з пускового майданчика SpaceX в грудні 2021 року.

Як писало РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський хоче до 2024 року створити українську ракету-носій і запустити її в космос.

Крім того, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський заявив про необхідність прискорення реалізації проекту з виведення власного супутника на орбіту Землі.