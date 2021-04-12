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У Держкосмосі розповіли, коли супутник "Січ" буде готовий до запуску на орбіту Землі

Новость на русском → Київ, Понеділок 12 квітня 2021 15:18
У Держкосмосі розповіли, коли супутник "Січ" буде готовий до запуску на орбіту Землі Фото: супутник "Січ 2-30" (yuzhnoye.com)
Автор: РБК-Україна

На цей час український супутник "Січ" складений і проходить випробування. Україна планує запустити на орбіту Землі з пускового майданчика SpaceX в грудні 2021 року.

Про це заявив глава Державного космічного агентства України Володимир Тафтай в інтерв'ю "Укрінформу".

За його словами, український супутник перейменували з "Січ-2-1" в "Січ-2-30", оскільки в цьому році Україна відзначає тридцятиріччя з дня Незалежності України.

"Оскільки ми плануємо запустити його в цьому році вирішили перейменувати", - заявив Тафтай.

Відзначимо, що компанія Ілона Маска погодилася вивести український супутник на орбіту за 1 млн доларів.

Супутник призначений для отримання цифрових зображень поверхні Землі та моніторингу земної магнітосфери. Термін його активного використання 5 років, як і в "Січ-2".

Спочатку запуск "Січ 2-30" планувався на 2015 рік. Запустити апарат хотіли з бразильського космодрому "Алкантара" за допомогою ракети-носія "Циклон-4". Однак цей космодром досі не добудували, а запуск супутника після цього кілька разів переносили.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський хоче до 2024 року створити українську ракету-носій і запустити її в космос. Він хоче, щоб ракету завершили до кінця його каденції.

Крім того, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський заявив про необхідність прискорення реалізації проекту з виведення власного супутника на орбіту Землі.

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