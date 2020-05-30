Запуск SpaceX відкриє нову еру космонавтики: що потрібно знати

Астронавти NASA відправляються на МКС на борту нового корабля компанії SpaceX Ілона Маска. Погода завадила початковому плану запуску космічного апарату Сrew Dragon, але вже сьогодні ввечері з мису Канаверал стартує перша пілотована місія США після 9-річної перерви. Все, що потрібно знати про знакову подію і онлайн-трансляція польоту - в матеріалі РБК-Україна.

Запуск SpaceX Сrew Dragon 30 травня

О 22:22 (за київським часом) ракета-носій Falcon9 c капсулою Сrew Dragon стартує з майданчика LC-39A космічного центру Кеннеді на мисі Канаверал, штат Флорида.

На борту космічного апарату місії SpaceX Dеmo-2 перебуватимуть два члени екіпажу - Дуглас "Даг" Херлі і Роберт "Боб" Бенкен. Про це повідомляє офіційний сайт NASA.

За прогнозами, Сrew Dragon досягне МКС до 17:29 31 травня. О 19:45 астронавти зможуть потрапити всередину космічного модуля після стикування. Вони пробудуть на орбітальній станції від 30 до 119 днів.

Початок місії SpaceX Dеmo-2 під загрозою

Тестовий політ корабля Сrew Dragon повинен був початися ще 27 травня. Поспостерігати за запуском на космодром центру Кеннеді прибули президент США Дональд Трамп із дружиною і віце-президент Майк Пенс. Однак за лічені хвилини до старту місію скасували через погані погодні умови.

Фото: Дональд Трамп і Майк Пенс з дружинами в космічному центрі Кеннеді 27 травня (nasa.gov)

Запуск був перенесений на резервну дату 30 травня, але і в суботу виліт опинився під загрозою. У NASA прогнозують 50% ймовірності здійснити місію саме в цей день.

У зоні стартового майданчика погодні умови сприятливі для дозволу польоту. Однак фахівці аерокосмічного агентства також враховують погоду на ділянках траєкторії польоту, можливої ​​аварійної посадки і приводнення космічного апарату. Саме в цих зонах 30 травня встановилася суцільна хмарність, що може привести до гроз.

Розглядається ще одна запасна дата запуску Сrew Dragon - 31 травня. Метеорологи бази ВПС США на мисі Канаверал оцінили ймовірність сприятливих погодних умов для польоту в неділю на рівні 60%.

Новий етап в дослідженнях космосу: освоєння Місяця і космічний туризм

У разі успіху місії SpaceX Dеmo-2 NASA зможе збільшити кількість астронавтів агентства, які одночасно знаходяться на МКС (з 2011 року на "Союзі" місця виділялися тільки для двох астронавтів з США). Це дозволить американцям приділяти більше часу безпосередньо на лабораторні дослідження, крім обов'язкових завдань з обслуговування станції.

Корабель Crew Dragon розрахований на 7 членів екіпажу. В майбутньому при виконанні регулярних польотів 4 місця в космічній капсулі буде резервуватися для NASA. Передбачається, що решту місць компанія SpaceX може продавати іншим космічним агентствам або навіть туристам.

Фото: ракета Falcon c капсулою Crew Dragon на стартовому майданчику (nasa.gov)

Місія SpaceX DM-2 також важлива для подальшої роботи NASA над програмою Artemis, в рамках якої планується висадка чоловіка і першої жінки на поверхню Місяця в 2024 році.

Національне аерокосмічне агентство США продовжує працювати з приватними компаніями для організації поставок з 2021 року на Місяць обладнання та вантажів для проведення досліджень і підготовки до місій за участю людини.

У спільних планах SpaceX і NASA створення "воріт Місяця" до 2028 року - космічного корабля на орбіті планети з житловими і лабораторними приміщеннями для астронавтів, портами для стикування інших космічних апаратів.

Підготовка до місії SpaceX Dеmo-2

У 2011 році американське аерокосмічне агентство звернуло програму використання космічних шатлів після ряду трагічних аварій. З тих пір астронавти з США літали на МКС тільки з космодрому "Байконур" на російських "Союзах".

У тому ж 2011 році NASA оголосила про початок програми Commercial Crew Program для залучення приватних інженерних компаній до розробки нового космічного апарату. Головними конкурентами проекту стали SpaceX і Boeing.

SpaceX готувалася відправити людину в космос ще в 2016 році, але через неполадки з ракетою Falcon під час випробувань план компанії Маска не здійснився в намічений термін.

Через 3 роки, в березні 2019, відбулася місія SpaceX DM-1 - корабель Сrew Dragon без екіпажу доставив вантаж на МКС і успішно повернувся на Землю. Розпочався останній етап реалізації програми (SpaceX DM-2), метою якого є здійснення пілотованих польотів для досліджень космосу.

Фото: Роберт Бенкен і Дуглас Херлі (nasa.gov)

30 травня на МКС відправляться астронавти, які мають за плечима по два польоти. Кандидатури Дага Херлі і Боба Бенкена затвердили для участі в місії два роки тому. З тих пір вони активно працювали над тестуванням і підготовкою до запуску корабля Сrew Dragon.

Командиром призначений Даг Херлі, він буде відповідати за процеси старту і повернення космічного апарату на Землю. На пілота Роберта Бенкена покладено контроль за виконанням зближення, автоматичної стиковки і розстикування корабля з МКС.

Нагадаємо, в NASA спрогнозували час прибуття американських астронавтів на Міжнародну космічну станцію.

Раніше, компанія SpaceX скасувала перший пілотований політ свого корабля Сrew Dragon на орбіту Землі через несприятливі погодні умови.