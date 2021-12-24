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Запуск "Північного потоку-2" знизить ціну газу для України, - Путін

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Росії Володимир Путін заявив, що запуск "Північного потоку-2" знизить ціну на газ для багатьох країн, включаючи Україну. Він назвав дурним рішення не запускати трубопровід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське агентство РБК.

За його даними, мова про "Північний потік-2" зайшла на засіданні Державної ради РФ. В ході наради Путін назвав дурною протидію запуску трубопроводу, оскільки це забезпечить європейський ринок додатковими обсягами газу і знизить ціни на біржі.

"А оскільки багато країн, включаючи ту ж Україну, яка залежить від споту сьогодні, це їх власний вибір був, вони не хочуть у нас купувати безпосередньо, і для них ціна б впала", - додав російський президент.

Нагадаємо, Російська компанія "Газпром" знизила постачання газу до ЄС через Польщу та Україну.

Зазначимо, з початку 2022 року Угорщина почне постачати Україні газ в обсязі до 8 млн кубометрів на добу.

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Володимир ПутінРосійська ФедераціяПівнічний потік-2