Запуск "Північного потоку-2" в обхід законодавства ЄС неприпустимий, - Кулеба

Міністр підкреслив, що одним з факторів тиску, який чиниться Росією на ЄС на декількох фронтах гібридної війни, є сертифікація "Північного потоку-2".

"Північний потік-2" давно мав бути запущений і заробити, але те, що він досі не працює і ми з ним боремося, це результат наших спільних зусиль. Ми разом з партнерами істотно загальмували реалізацію цього проєкт і виграли багато часу для кращих умов по протистоянню з Росією", - заявив він.

Міністр підкреслив, що міграційна криза, військова ескалація РФ біля кордону і на тимчасово окупованих територіях, підвищення рівня пропаганди Росії в ЄС і дії Росії щодо паралізації нормандського формату і мінського процесу - це всі елементи однієї і тієї ж гри, спрямованої на збільшення тиску на Євросоюз для поступок. Саме таку позицію Україна доносила партнерам, і вони згодні з нею.

"Ми бачимо зусилля юристів і лобістів РФ, які намагаються знайти щілини в європейському законодавстві і створити якісь особливі умови для "Північного потоку-2". Але ми наполягаємо, що винятків не має бути", - підкреслив він.

Глава МЗС України нагадав, що Україна запропонувала знижку на транзит російського газу, але для Росії "Північний потік-2" є політичним, а не економічним проєкт.

"Північний потік-2" ніколи не був економічним проєкт. Це проєкт безпеки з єдиною метою - обійти Україну, прибрати один з факторів стримування агресії РФ", - підсумував він.

Міністр нагадав, що українська газотранспортна система була і залишається найбезпечнішим і надійним шляхом транспортування газу з Росії в ЄС.