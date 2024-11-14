Запуск израильской системы раннего оповещения в Украине находится на финальной стадии, - посол

За словами Корнийчука, часть израильской системы сейчас уже используется украинскими бойцами. В частности речь идет о трехмерных радарах израильского производства, которые можно приобрести в больших объемах.

Также посол рассказал и то, что президент Украины Владимир Зеленский предложил сотрудничество главе израильского правительства Беньямину Нетаньяху в вопросе уничтожения иранских дронов.

"Мы видим, что наши две войны очень сильно связаны. У нас общие партнеры... и общие враги - Иран и его прокси, за которыми стоит Российская Федерация. Огромные склады российского оружия, свежего, производства прошлого года, были задействованы в Ливане. Я не удивлюсь, если завтра там будут найдены северокорейские ракеты. Потому что это части одной оси зла на сегодняшний день", - пояснил он.

Система раннего оповещения

В июне 2022 года Корнийчук сообщил о желании Киева приобрести израильскую систему ПВО "Железный купол" или аналогичные средства для защиты мирного населения от ракетных атак. Однако тогдашний министр обороны Алексей Резников заявил, что "Железный купол" не является эффективным против российских баллистических и крылатых ракет, которые используются во время атак на Украину.

В январе 2023 года Корнийчук говорил о сотрудничестве с Израилем в направлении передачи технологий умного оповещения об угрозах от ракет и дронов. На то время процесс передачи уже шел, и ожидалось, что система будет запущена в Украине через некоторое время.

Как писало в феврале Haaretz, Израиль может предоставить Украине системы раннего оповещения в течение шести месяцев.