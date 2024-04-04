Без введения в Украине регламента REMIT полная интеграция в энергорынок ЕС невозможна, - Д.Трейдинг

Благодаря усилению интеграции украинского энергорынка в европейский можно решить проблему с прибыльностью "зеленой" генерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора компании "Д.Трейдинг" Дмитрия Маляра.

"Рыночные ограничения вообще могут довести бизнес до депрессии. Международные трейдеры не работают в Украине, потому что им здесь нечего делать. Ситуацию способно изменить усиление интеграции с европейским рынком. Это позволит больше вариативности в торговле по часам и месяцам, предлагать фиксированные цены и даже решить проблемы с доходностью "зеленой" генерации", - сказал он.

Маляр объяснил, что в Евросоюзе рынки газа и электроэнергии достаточно финансово емки. И для того чтобы лучше интегрироваться "Д.Трейдинг" использует опыт своих иностранных офисов в Хорватии и Швейцарии.

"Сталкиваемся с тем, что каждый день имеем значительную финансовую нагрузку на все трансакции. В Украине энерготрейдинг пока не оперирует такими суммами", - подчеркнул Маляр.

Также он подчеркнул, что для полноценной интеграции в энергорынок Европы в Украине нужно ввести регламент REMIT, обеспечивающий добропорядочное поведение рыночных игроков.

"Потому что без REMIT, синхронизации основных регуляторных требований полноценный market coupling с Европой невозможен", - подчеркнул Маляр.

Напомним, недоплата Гарантированного покупателя предприятиям зеленой энергетики за 2023 год составляет 25%, за 2022 год – почти 45%.