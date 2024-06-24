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"Пригласили в салон автомобиля". В ТЦК прокомментировали конфликт с мужчиной во Львове

Иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Во Львове возник конфликт между военными территориального центра комплектования (ТЦК) и социальной поддержки (СП).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Львовского областного ТЦК и СП.

Что предшествовало

В сети начало распространяться видео на котором представители ТЦК, а также правоохранители пытались силой посадить мужчину в микроавтобус. Последний сопротивлялся и выставлял ногу, чтобы не дать военным закрыть дверь автомобиля. 

Помешать военкомату также пыталась женщина, которая и записывала видео. К ней подошел правоохранитель и показал удостоверение, впрочем, в конфликт между ТЦК и мужчиной не вмешивался. 

Что говорят в ТЦК

В ТЦК заявили, что инцидент произошел на улице Замковая. Военные заметили гражданина призывного возраста, остановились и спросили о военно-учетных документах. После того как мужчина предоставил их, военнослужащие заявили ему, что последний раз он появлялся в военкомате 9 лет назад. После этого мужчину "пригласили в салон автомобиля", чтобы выписать ему повестку.

"В это время мимо проходила женщина. Увидев машину и мужчин в форме, она начала снимать их на камеру телефона. Заметив съемку, гражданин, не дождавшись вручения повестки, начал провоцировать военнослужащих на конфликт", - добавляют в ТЦК. 

В частности в ТЦК отмечают, что мужчину якобы не били. В конце концов ему выписали повестку и отпустили. 

Реакция мужчины

Мужчина, которого "пригласили в автомобиль", позже записал видео, в котором заявил, что заявление ТЦК якобы не соответствует действительности. По его словам, повестку ему не выписали, а забрали временное удостоверение военнообязанного, которое он носил с собой.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Одессе недавно произошел конфликт между ТЦК и медиками, в результате чего под зданием военкомата начался протест.

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ЛьвовТЦК