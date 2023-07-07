Предложили 360-градусный подход. Главы трех стран обратились к НАТО из-за Беларуси

Главы Литвы, Польши и Латвии обеспокоены ситуацией в Беларуси, связанной с размещением ядерного оружия РФ на ее территории. Еще больших проблем в этом контексте могут добавить перемещенные туда наемники ЧВК "Вагнера".

Об этом говорится в совместном письме, адресованном НАТО, пишет РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт президента Литвы.

Так, главы трех стран обращают внимание на то, что сотрудничество между Россией и Беларусью подрывает не только безопасность региона, но и безопасность евро-атлантического пространства. В частности, как отмечается в письме, территория и ресурсы Беларуси используются Россией для ведения жестокой и незаконной агрессивной войны против Украины, что свидетельствует о все более тесной военной интеграции двух стран.

"Последние проявление этого - размещение тактического ядерного оружия на территории Беларуси, что обостряет ситуацию в контексте войны в Украине и представляет прямую угрозу безопасности нашего общества. Это еще одно грубое нарушение Основополагающего акта НАТО - Россия, которое ясно показывает, что этот документ утратил силу", - говорится в документе.

Там также отмечается, что перемещение наемников ЧВК "Вагнера" и ее основателя Евгения Пригожина в Беларусь будет представлять угрозу политической стабильности страны, а также "угрожать потенциальной потерей контроля над обычными и ядерными вооружениями".

"Сегодня, в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе, нам нужна солидарность и единство, чтобы мы могли противостоять всем угрозам по принципу 360-градусного подхода. В том числе и тем угрозам, которые принесли последние события в Беларуси. Мы должны показать России, что мы эти угрозы видим и понимаем, и что мы готовы принять все возможные меры для противодействия им", - уточняется в письме.

Что предлагается?

Лидеры трех стран предлагают несколько шагов, которые позволят урегулировать ситуацию в регионе. А именно:

пересмотр ядерного сдерживания и его адаптацию к новой реальности;

включение обычных угроз, исходящих от Беларуси, в процесс военной адаптации Альянса;

заблаговременное размещение боеприпасов и оружия на восточном фланге Альянса;

увеличение расходов на оборону сверх 2 процентов ВВП и увязка этого процесса с приоритетами НАТО;

повышение устойчивости союзников к гибридным угрозам.

Ситуация в Беларуси

В мае этого года министры обороны РФ и Белоруси договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории РБ. Москва планирует передать Минску ракетный комплекс "Искандер-М", способный запускать ракеты с ядерной боеголовкой.

В то же время глава беларусского режима постоянно высказывает противоречивые тезисы на этот счет. Буквально неделю назад Лукашенко заявил, что тактическое ядерное оружие РФ, якобы "никогда не будет использовано". Кроме того, мониторинговая группа "Гаюн" заявила, что на территории Беларуси могут находиться около 200 наемников "Вагнера".

В связи с этими событиями, например, Польша решила направить 500 правоохранителей к своей границе с Беларусью из-за напряженной ситуации, Украина также занялась укреплением северных границ.